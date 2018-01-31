ФАС выявила, что цены на авиабилеты в России завышают вручную

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство выявило факт установки цен на авиабилеты в России вручную. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы сейчас завершаем большую работу, которая должна сильно помочь нам. В частности, мы говорили об использовании электронных систем ценообразования. Мы точно установили, что никакая не машина (устанавливает цены), а делается это алгоритмами вручную. И творцами является никакой не робот, которого нам предлагают, а люди. Делают это люди, ориентируясь на очень абстрактное представление о том, что спрос вырос на какие-то непонятные величины. Я думаю, что это ничем не обоснованно», — сказал Артемьев.

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Он также добавил, что ФАС будет пытаться вместе с авиакомпаниями изменить эти алгоритмы и не допускать несанкционированного ручного вмешательства, связанного с ростом цен.

В прошлом году сообщалось, что ФАС запросила у авиакомпаний информацию по ценообразованию на билеты.