Исследование: россияне задолжали банкам более 12 трлн рублей

Задолженность россиян перед банками превысила 12 трлн руб. Об этом сообщает RNS со ссылкой на исследование Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«По итогам 2017 г. совокупный кредитный портфель банков вырос на 9% и составил 12,54 трлн руб. Самый значительный рост показал портфель кредитных карт, который за прошедший год вырос на 24% и составил 1,25 трлн руб. Ипотечный портфель вырос на 9% и составил 5,06 трлн руб. Портфель кредитов наличными показал рост в 6% и превысил 5,59 трлн руб. Самый скромный рост объемов кредитного портфеля отмечен в сегменте автокредитов, который вырос за год на 2% и составил чуть более 632 млрд руб.», — заявили в ОКБ.

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Также стало известно, что в прошлом году было выдано 34,82 млн новых кредитов общим объемом свыше 5,68 трлн руб.

Ранее руководитель аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Михаил Гольдберг сообщил, что объем выдачи ипотеки вырос на 40% и составил около 2 трлн руб. в 2017 году.