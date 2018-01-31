Силуанов рассказал, как санкции влияют на российскую экономику

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции имеют некоторое воздействие на российскую экономику. Об этом сообщает RT.

«Мы не получаем столько инвестиций, сколько могли бы получить. Мы имеем уровень, предположим, доходности по нашим бумагам, может быть, более высокий, чем могли бы иметь. Мы имели бы больше кредитов, привлекали бы кредитов для развития промышленности, для развития производства в России, за счет западных банков, гораздо больше бы, если бы не было этих санкций. Безусловно, влияние есть. Но я думаю, что мы всегда находим выход из сложных ситуаций», — сказал Силуанов.

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Комментируя «кремлевский доклад» США, глава Минфина отметил, что последние решения американских властей «отдают какой-то несерьезностью».

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.