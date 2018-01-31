Эксперт рассказал о подмене «кремлевского доклада» в последний момент

Шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд заявил, что имена в «кремлевском докладе» были заменены в последний момент. Заявление Ослунда опубликовано на сайте организации.

«В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», — говорится в сообщении.

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Ослунд отметил, что чиновник еще и «высмеял» работу экспертов, готовивших «кремлевское досье».

Ранее сообщалось, что составители «кремлевского доклада» могли использовать устаревшую информацию.