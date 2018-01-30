Составители «кремлевского доклада» могли использовать устаревшую информацию

Составители «кремлевского доклада» использовали, по всей видимости, устаревшую информацию. Этим можно было бы объяснить появление в списке Олега Бударгина в качестве главы госкомпании «Россети».

Еще в сентябре 2017 года Бударгин покинул этот пост и компанию возглавил Павел Ливинский, который в список «кремлевского доклада» не попал.

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В августе же президент России Владимир Путин подписал указ, который включил «Россети» в перечень стратегических предприятий.

Министерство финансов США обнародовало так называемое «кремлевское досье» — санкционный доклад о ближайшем окружении президента, крупных российских бизнесменах и государственных компаниях.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.