Немецкий бизнес рассказал о многомиллиардных убытках из-за антироссийских санкций

Глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что убытки из-за введенных санкционных ограничений между ЕС и Россией с 2014 года превысили €100 млрд. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Согласно исследованию Кильского университета, убытки от взаимных экономических санкций, введенных в 2014 году, теперь превышают €100 млрд. Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС. Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем», — сказал Бюхеле.

Ранее сообщалось, что в Австрии выступили за пошаговое снятие санкций с России.