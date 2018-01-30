Посол США в России назвал «кремлевский доклад» списком влиятельных лиц
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что опубликованный Минфином США «кремлевский доклад» — это не более чем список лиц, обладающий влиянием в России.
«Доклад описывает то, что требует законодательство. Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более. Это всего лишь доклад, который требуется законом, который готовится министерством финансов и Государственным департаментом и предоставляется в Конгресс, а Конгресс США, уже обладая этим докладом, принимает решение, что делать с ним, стоит ли его делать публичным», — заявил Хантсман.
Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».
В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.