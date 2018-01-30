Посол США в России назвал «кремлевский доклад» списком влиятельных лиц

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что опубликованный Минфином США «кремлевский доклад» — это не более чем список лиц, обладающий влиянием в России.

«Доклад описывает то, что требует законодательство. Это индивидуальные лица, которые могут обладать влиянием, ничего более. Это всего лишь доклад, который требуется законом, который готовится министерством финансов и Государственным департаментом и предоставляется в Конгресс, а Конгресс США, уже обладая этим докладом, принимает решение, что делать с ним, стоит ли его делать публичным», — заявил Хантсман.

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Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

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