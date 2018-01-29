Минпромторг рассказал о возможном спросе на сверхзвуковой самолет в России

Спрос на сверхзвуковой самолет в России может составить около 30 воздушных судов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«На предприятиях ПАО «ОАК» имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне не менее 20-30 машин при цене от $100-120 млн. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным», — заявили в министерстве.

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Также в ведомстве добавили, что на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца промышленности может потребоваться около 7-8 лет.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет.

Как стало известно, ОАК ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом.