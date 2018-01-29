Siemens изучит ситуацию с санкциями США против «Силовых машин»

Представитель немецкого концерна Siemens Вольфрам Трост заявил, что компания намерена проанализировать ситуацию с включением компании «Силовые машин» в санкционный список США. Об этом сообщает RNS.

«Мы пока не готовы комментировать последствия этого события. Однако мы сейчас начинаем изучать, как эта новая ситуация влияет на Siemens», — заявил Трост.

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Он также подчеркнул, что Siemens соблюдает и будет продолжать соблюдать соответствующие законы об экспортном контроле и экономических санкциях.

Siemens и «Силовые машины» имеют в России совместное предприятие «Сименс технологии газовых турбин».

Ранее минфин США сообщил о расширении санкций против России.

В свою очередь «Силовые машины» назвали американские санкции незаконными.