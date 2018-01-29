Белоруссия собирается сократить экспорт продукции в Россию

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич заявил, что страна уменьшит экспортные поставки продукции в Россию. Об этом он сообщили телеканалу ОНТ.

«Основным рынком сбыта в 2017 году была Россия. Он остается основным, но идет работа по диверсификации рынков. Если раньше мы поставляли в Россию 97% экспорта, то сегодня — 91,4%», — сказал Маринич.

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Он также подчеркнул, что Белоруссия уходит от зависимости от одной страны.

Ранее сообщалось, что Белоруссия откажется от импорта электроэнергии из России.