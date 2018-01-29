Песков: публикация «кремлевского доклада» США ничего не означает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация «кремлевского доклада» Минфином США ничего не означает, но в Кремле намерены проанализировать его последствия с целью защитить интересы российских компаний, передает «Интерфакс».

«Сама по себе публикация списка ничего не означает. Вы знаете, что публикация не является очередной санкционной волной», — сказал Песков.

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По его словам, «вместе с тем, конечно, нужно будет анализировать, какие действия последуют дальше за публикацией доклада».

«Эти действия будут анализироваться в Москве для того, чтобы в любом случае наши интересы, интересы наших компаний были обеспечены максимально возможным образом», — заявил Песков.

Представитель Кремля воздержался от ответа на вопрос, есть ли у России ответный подобный список.

Ранее посол США в России Джон Хантсман в кулуарах Гайдаровского форума рассказал о готовящейся публикации так называемого доклада о приближенных к власти российских бизнесменах. Ожидается, что в отношении лиц, попавших в этот список, будет введен новый пакет санкций.