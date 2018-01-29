Зимбабве ожидает российские инвестиции в железные дороги и туризм

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что страна ждет российские инвестиции в строительство железных дорог и туризм. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия уже представлена в Зимбабве компаниями по добыче алмазов, золота и платины.

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«С новой ситуацией мы становимся более открыты. Мы не ограничиваем российские компании только этими двумя. Они могут приходить в развитие инфраструктуры, строительство железных, автомобильных дорог, обновление дорог. Они могут приходить в туризм. Именно поэтому у нас в Зимбабве появился слоган «Зимбабве открыт для бизнеса», — сказал Мнангагва.

Ранее сообщалось, что президент Зимбабве гарантировал безопасность для иностранных инвестиций в стране.