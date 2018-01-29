Россия увеличила экспорт угля в Польшу на треть

Торговый представитель России в Польше Владимир Нефедов заявил, что экспорт российского угля в Польшу увеличился на треть в 2017 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В минувшем году экспорт российского угля в Польшу, по предварительным оценкам, вырос примерно на треть — более чем до 6,7 млн тонн при внутренней добыче в 66 млн тонн», — сказал Нефедов.

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Он также подчеркнул, что Польша закупает уголь в России потому, что относительно доступные залежи качественного угля в Польше истощаются.

Торгпред добавил, что за год товарооборот России и Польши в 2017 году вырос на 25%.

Ранее сообщалось, что Польша призвала отказаться от поставок природного газа из России.