ЦБ захотел расширить право вводить своих представителей в банки

Банк России хочет получить право вводить уполномоченных представителей практически в любой банк с признаками вывода активов. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».

«Сейчас это (возможность ввести уполномоченного ЦБ. — «Газета.Ru») ограничено размером кредитной организации. Мы будем предлагать дать Банку России право ввести уполномоченного представителя практически в любую кредитную организацию, где мы увидели признаки вывода активов или признаки рисков, которые необходимо проконтролировать или контролировать более плотно», — сказал Поздышев.

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При этом он подчеркнул, что «если банк и руководство банка хочет что-либо скрыть, они имеют разные способы это сделать».

Ранее сообщалось, что ЦБ поддержал предложение по запрету госбанкам покупать другие банки.