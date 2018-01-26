В «Ростехе» прокомментировали новые санкции США

«Ростех» выразил сожаление включением в санкционный список США его дочерней компании «Технопромэкспорт». Об этом «Газете.Ru» сообщили в корпорации.

«Нам не привыкать жить под санкциями. Очень жаль, что основным инструментом в международных отношениях становится давление, а не диалог.

Реклама

Связываем с деструктивной позицией наших западных и американских партнеров», — заявили в корпорации.

Ранее минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

В частности, в санкционный список были включены замминистра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак и еще 19 граждан России и Украины.

Также санкции были введены в отношении ряда дочерних структур «Сургутнефтегаза», ПАО «Силовые машины» и «Технопромэкспорта».