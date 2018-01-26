Чистая прибыль «Возрождения» по РСБУ в 2017 году составила 3,6 млрд рублей

Банк «Возрождение» опубликовал данные финансовой отчетности за 2017 год согласно российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) без учета событий после отчетной даты и управленческой отчетности. По итогам года, чистая прибыль банка составила 3,6 млрд руб. против 0,8 млрд руб. год к году, сообщил банк.

«Чистая прибыль банка с учетом событий после отчетной даты (СПОД) будет определена в аудированной годовой бухгалтерской отчетности, планируемой к раскрытию в марте 2018 года», — заявила организация.

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Кредитный портфель банка до вычета резервов сохранился практически на уровне 2016 года, составив 193 млрд руб. по состоянию на 1 января 2018 года (-1%). Средства клиентов на депозитных и расчетных счетах выросли за 2017 год на 2% до 209 млрд руб. Основной источник фондирования банка — средства физических лиц — прибавили за год 17% и составили на конец отчетного периода 163 млрд руб.

По состоянию на 1 января 2018 года значение норматива Н2, мгновенной ликвидности составило 1 361,2% (точно такое значение? , минимальное значение — 15%), норматива Н3, текущей ликвидности, — 699,2% (минимум — 50%), норматива Н4, долгосрочной ликвидности — 44,1% (минимум —120%), сообщил банк.