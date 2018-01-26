Минтранс сообщил о соблюдении санкций ООН в отношении КНДР

Замминистра транспорта России Сергей Аристов заявил, что Минтранс не перевозит уголь из КНДР и не может переправлять его в третьи страны через свои порты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ни наши суда, ни наши железнодорожные составы в этом не задействованы. Уголь такая вещь — его в кармане не унесешь. Мы четко соблюдаем соответствующие резолюции Совета безопасности ООН», — сказал Аристов.

Реклама

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в европейских разведывательных службах сообщило, что в прошлом году КНДР три раза поставляла уголь в Россию, который впоследствии был отправлен в Южную Корею и Японию.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не слышали официальных заявлений об обвинениях в адрес России в экспорте угля КНДР.