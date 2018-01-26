Костин заявил, что никогда не имел дел ни с Трампом, ни с его зятем Кушнером

В России понимают, что президенту США опасно было бы встречаться в Давосе с российскими банкирами, заявил в интервью телеканалу Fox Business глава ВТБ Андрей Костин.

«Ваши коллеги (американские журналисты. — «Газета.Ru») всегда меня спрашивают имел ли я дело с г-ном Кушнером, с мистером Трампом, давал ли когда-нибудь им деньги. Никогда. Я никогда не видел никого из семьи Трампа или его окружения.

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Я никогда не давал денег никому из семьи Трампа.... Но я понимаю г-на Трампа, который сосредоточился на европейских гендиректорах и бизнесе, в частности пытаясь пригласить их инвестировать в Америку, и он ведет диалог с европейским бизнесом. Конечно, россияне не приглашены», — сказал Костин.

«Я гораздо меньше обеспокоен персональными санкциями - вы знаете, мы все знаем, что рано или поздно мы умрем. Вы боитесь этого? Думаю, нет. Санкционный лист не зависит от меня. Мой банк проводит очень хорошую политику прозрачности и открытости, мы ведем хороший бизнес, и у нас нет никаких претензий со стороны OFAC и других американских организаций о том, что мы нарушали какие-либо нормы какого-либо закона», — подчеркнул глава ВТБ.

«Если я и мой банк, что намного хуже, будут наказаны из-за того, что политическая элита Америки представляет, что господин Путин делает что-то не так, то я не могу особо повлиять на это, мне просто остается подождать и посмотреть, а затем действовать в соответствии со сложившимися условиями», — отметил Костин.