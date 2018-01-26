Минздрав не увидел предпосылок для роста цен на жизненно важные лекарства
Министерство здравоохранения не видит предпосылок для роста цен на жизненно необходимые лекарства 2018 году. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Предпосылок для повышения цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в текущем году нет», — заявили в министерстве.
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Также в Минздраве подчеркнули, что в последнее время наблюдается устойчивое снижение цен на данные лекарства.
Ранее сообщалось, что в России ожидается рост цен на лекарства на 7% в 2018 году.