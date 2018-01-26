АИЖК ожидает рост выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей

Руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг заявил, что объем выдачи ипотеки в России в 2018 году может достичь 2,5 трлн руб. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что в 2017 году ипотечные ставки закрепились на однозначном уровне.

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Также Гольдберг отметил, что качество ипотечного портфеля находится на крайне высоком уровне: доля ипотеки с просрочкой составляет всего 2,3% против 12% по неипотечным кредитам населению.

Ранее сообщалось, что объем выдачи ипотеки вырос на 40% за год.