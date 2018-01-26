В России появятся четыре новых ГОСТа

В России для гречки, риса, красной икры и сливочного масла утвердили новые ГОСТы. Об этом пишет газета «Известия».

«C 1 марта новые правила будут применяться в тестовом режиме. С начала весны 2021 года после апробации на рынке они перейдут в статус постоянно действующих», — сообщает издание.

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Уточняется, что для красной икры вводится ограничение на содержание отстоя (так называемого джуcа), на рис вводят понятие доброкачественных ядер, изготовителям гречки придется соблюдать требования по кислотному числу жира, а на сливочное масло устанавливают значение термoустойчивости до 1 (по специальной формуле).

Ранее сообщалось, что Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ для водки.