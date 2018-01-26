Сорос назвал биткоин типичным пузырем

Американский миллиардер Джордж Сорос назвал криптовалюту типичным финансовым «пузырем». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Биткоин — это не валюта, поскольку валюта считается стабильным средством накопления, и курс валюты не может меняться на 25% в день. Биткоин, например, не может использоваться для зарплаты, поскольку зарплата не может понижаться на 25% в день», — заявил Сорос на Всемирном экономическом форуме.

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Он также подчеркнул, что криптовалюта является тем видом спекуляции, который всегда основан на недопонимании.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект о закреплении крипторубля как средства платежа в России.