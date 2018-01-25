В ЦБ прокомментировали законопроект Минфина по регулированию криптовалют

Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания денежных средств. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Банка России.

«Операции с криптовалютами несут в себе риски отмывания, поскольку даже при идентификации конечного участника невозможно проследить и идентифицировать всю цепочку создания и обращения криптовалюты до ее выхода на площадку обмена. По мнению Банка России, именно разрешение обменных операций конечному бенефициару криптовалют даст возможность легализовать в том числе сомнительные транзакции, проведенные ранее. Это открывает новые возможности для недобросовестных участников и создает значительные риски для стабильности финансовой системы», — сообщили в ЦБ.

Реклама

Регулятор добавил, что наиболее востребованной услугой в рамках ICO является привлечение инвестирования под эмиссию токенов.

«В связи с этим Банк России поддерживает возможность обмена токенов на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество на обменной площадке уполномоченного оператора только в отношении токенов, выпускаемых в рамках ICO для привлечения финансирования на территории России», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что законопроект Минфина разрабатывался в рамках рабочей группы, в которую входили представители Банка России и министерства.

Ранее сообщалось, что Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют.