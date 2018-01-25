Минфин представил законопроект о регулировании криптовалют

Минфин подготовил законопроект о регулировании цифровых активов в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минфином России подготовлен проект федерального закона «О цифровых финансовых активах», предусматривающий определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их основных понятий, включая криптовалюты, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платежного средства в России. Законопроектом также урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности оборота цифровых финансовых активов», — заявили в министерстве.

Реклама

Отмечается, что по законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и иное имущество.

«По мнению Банка России данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», — уточнили в Минфине.

Министерство отмечает, что использование криптовалют на территории России в качестве средства платежа не предполагается.

Также стало известно, что на данный момент в завершающей стадии разработки находится проект федерального закона, который предусматривает определение в законодательстве России понятия «денежные суррогаты», а также установление ответственности за их использование в качестве средства платежа.

Ранее в Минфине рассказали о последнем несогласованном пункте в законе о криптовалютах.