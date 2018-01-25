Минтруд: на повышение МРОТ потребуется дополнительно 39 млрд рублей

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин заявил, что на повышение МРОТ с 1 мая потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«В связи с повышением минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 мая 2018 года для организаций бюджетного сектора экономики потребуется дополнительно 39,3 млрд руб. Из них объем средств федерального бюджета — 7,5 млрд руб, региональных и муниципальных бюджетов — 31,8 млрд руб», — сказал Топилин.

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Он также добавил, что дополнительные затраты организаций реального сектора экономики составят 22,7 млрд руб.

Уточняется, что майское повышение МРОТ коснется 1,6 млн работников бюджетного сектора экономики и 1,4 млн работников реального сектора экономики.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин пообещал уравнять МРОТ с прожиточным минимумом раньше срока.