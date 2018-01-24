Танкер с российским газом добрался до США

Танкер Gaselys французской компании Engie с грузом природного газа из России в США прибыл в порт Бостона. Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

По информации портала, судно бросило якорь в 05.51 по местному времени (13.51 мск).

19 января танкер, шедший в США, развернулся на 180° и направился в испанский порт Альхесирас. После этого он сменил курс и снова направился в Бостон.

В Engie объяснили, что курс менялся из-за ухудшения погодных условий.