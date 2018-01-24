Дворкович рассказал о росте интереса к России на форуме в Давосе

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что он видит рост интереса к России на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Есть интересы к нашей инновационной повестке. Многие страны просто заинтересованы в расширении партнерства с нашей страной. В целом я увидел, что интерес даже чуть выше, чем раньше», — сказал Дворкович.

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Он также добавил, что это может быть связано с тем, что Россия довольно успешно преодолела трудности с падением цен на нефть и с санкциями.

Ранее сообщалось, что МВФ повысил прогноз по росту экономики России.