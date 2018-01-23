«Росатом» предлагает построить в Аргентине АЭС

«Росатом» заинтересован в проекте по сооружению в Аргентине АЭС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ко встрече президентов России и Аргентины.

«Перспективным направлением является сотрудничество в области атомной энергетики, в частности – в сфере ядерной медицины и ядерного топливного цикла. Госкорпорация «Росатом» заинтересована в проекте по сооружению в Аргентине АЭС российского дизайна», – сказано в документе.

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В документе также отмечается, что в целом взаимодействие в области энергетики развивается. Так, свыше 20% электроэнергии в Аргентине вырабатывается на российском оборудовании. ПАО «Силовые машины» поставило агрегаты на пять аргентинских ГЭС, компания готова участвовать в оснащении еще шести аргентинских ГЭС, а также тепловых электростанций, в том числе, работающих на биомассе.

Кроме того, в материалах говорится, что страны прорабатывают ряд крупных проектов, в том числе, в области разведки, разработки полезных ископаемых и гидроэнергетики.

Ранее сообщалось, что Россия и Аргентина подписали меморандум о взаимопонимании по разведке и разработке урана.