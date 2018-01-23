«Ведомости»: «Магнит» покинул топ-менеджер, отвечавший за аптеки и косметику

Топ-менеджер «Магнита» Сергей Гончаров, отвечавший за развитие аптек и формата «Магнит косметик», покинул компанию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей сети и самого управленца.

«Ушел, потому что перестал видеть для себя будущее в компании. У меня более амбициозные планы и задачи, которые я сам перед собой поставил», – сказал Гончаров, добавив, что сейчас ведет переговоры по дальнейшему трудоустройству.

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По итогам трех кварталов 2017 года магазины косметики были единственным форматом, где год к году не сократилась выручка, указывает газета. Формат «магазин у дома» показал падение по сопоставимой выручке на 0,59%. По итогам третьего квартала 2017 года «Магнит» сообщил о сокращении чистой прибыли на 53,3% и продолжающемся замедлении роста продаж. На этом фоне капитализация сети на Лондонской фондовой бирже опустилась до минимумов 2012 года.

На вопрос, связана ли смена места работы с изменением личных приоритетов или с непростой ситуацией в основном бизнесе «Магнита», Гончаров ответил, что повлияла комбинация обоих факторов, пишет издание.

На конец декабря у ритейлера была 51 собственная аптека. Сейчас, по данным Гончарова, «взята небольшая пауза для оценки эффективности открытых аптек – это, скорее всего, займет первый квартал 2018 года». Как заявил «Ведомостям» финдиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан, со временем аптеки будут интегрированы в «Магнит косметик», которые будут развиваться в сторону формата дрогери (с одновременной продажей рецептурных лекарств, косметики и других товаров).