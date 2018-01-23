Глава BP не ожидает сильных колебаний цен на нефть

Глава британской компании British Petroleum Боб Дадли заявил, что рынок нефти уже сбалансирован. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рынок сбалансирован с прошлого года с точки зрения производства и ежедневного спроса. Однако уровень запасов снижается. Думаю, рынок уже сбалансирован», — сказал Дадли на Всемирном экономическом форуме.

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Он также добавил, что каких-либо шоков на мировом нефтяном рынке в краткосрочной перспективе не предвидится.

Ранее сообщалось, что глава BP назвал текущую цену на нефть завышенной.