Число безработных в мире обновило рекорд

Согласно докладу Международной организации труда (МОТ), входящей в структуру ООН, число безработных в мире выросло, достигнув рекордных 192,7 млн человек.

В докладе отмечается, что сейчас безработными являются 5,6% населения Земли. Число безработных выросло на 2,6 млн человек по сравнению с 2016 годом.

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По прогнозам МОТ, в 2018 году общий уровень безработицы должен снизиться примерно на 0,1%.

Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 3% за прошедшую неделю.