«Ъ»: Россия обойдет Украину по экспорту зерна

В этом сезоне Россия может впервые выйти на второе место в мире по объемам экспорта зерна, сместив Украину на третье. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитический центр «СовЭкон».

Как сообщается, Международный совет по зерну (МСЗ) повысил прогноз экспорта зерна (без учета зернобобовых и продуктов переработки) из России в текущем сезоне на 1,7 млн тонн — до 43,9 млн тонн. В то же время для Украины прогноз снижен на 1,5 млн тонн — до 41 млн тонн.

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При этом лидером рейтинга остаются США: страна может экспортировать в этом сезоне 80,3 млн тонн зерна, в том числе 47,7 млн тонн кукурузы.

Также газета приводит данные Минсельхоза, который подсчитал, что в 2017 году в России собрали 134,1 млн тонн зерна в чистом весе, что на 11,2% больше, чем годом ранее, и на 35,3% превышает средний урожай за 2012–2016 годы (98,1 млн тонн).

Ранее Минсельхоз сообщил, что экспорт зерна из России вырос более чем на треть.