ЦБ: трендовая инфляция в России замедлилась

Темпы трендовой инфляции в России снизились в декабре 2017 года до 5,4%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«Несмотря на устойчивое замедление трендовой инфляции, ее текущая оценка все еще представляется повышенной из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению», — заявил регулятор.

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Также в ЦБ подчеркнули, что среднесрочные риски превышения инфляцией уровня 4% в год снижаются.

Ранее Центробанк сообщил, что замедление инфляции повысило оптимизм россиян.