Норвегия сообщила о планах продолжить добывать нефть и газ в Арктике

Министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявила, что Норвегия готова продолжить добычу нефти и газа в Арктике с учетом заботы об экологии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Она отметила две важных тенденции в Арктике: ускорение изменений климата в результате событий за пределами региона, а также усиление роста деловой активности.

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Министр подчеркнула, что главной задачей на сегодняшний день является поиск баланса между бизнесом, хозяйственной деятельностью и заботой об окружающей среде.

В прошлом году сообщалось, что Минэнерго России ожидает роста добычи нефти в Арктике до 15%.