Украина задолжала МВФ $12 млрд

Заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чури заявил, что совокупные долговые обязательства НБУ и Министерства финансов Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляют около $12 млрд. Об этом сообщает УНН.

«Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют $7,2 млрд, а обязательства Министерства финансов перед МВФ — $4,9 млрд. В общем $12,1 млрд», — сказал Чури.

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Он также добавил, что активы НБУ составляют $18,8 млрд.

Ранее сообщалось, что Украина допустила досрочное прекращение сотрудничества с МВФ.