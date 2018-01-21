Россия и Саудовская Аравия обсудят совместные проекты в энергетике в феврале

Россия и Саудовская Аравия проведут встречу в феврале для обсуждения совместных проектов в энергетике. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак, передает РИА «Новости».

«Мы обсудили также двусторонние наши отношения в энергетике. Как вы знаете, у нас была подписана дорожная карта, между Россией и Саудовской Аравией, о реализации порядка 30 проектов, и мы, что называется, сверили часы и договорились, что в феврале мы проведем отдельную встречу, для того чтобы по каждому проекту посмотреть исполнение, статус и так далее», – сообщил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

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Кроме того, Новак рассказал, что Россия с Саудовской Аравией обсуждают поставку солнечных панелей и совместную реализацию газа и взаимодействие на рынке.

Ранее Новак сообщил, что Россия и Кувейт договорились о поставках сжиженного природного газа.