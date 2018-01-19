Глава РЭЦ Фрадков подтвердил, что возглавит Промсвязьбанк

Глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков возглавит Промсвязьбанк. Об этом сообщила глава пресс-службы РЭЦ Ксения Большакова в фейсбуке.

«Действительно, я получил предложение возглавить Промсвязьбанк и ответил согласием. Уже принимаю участие в активной работе, проводимой правительством России и Центральным Банком России, по подготовке нормативной базы для передачи в установленные сроки средств Государственного оборонного заказа в Промсвязьбанк и создания условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК», — цитирует она слова Фрадкова.

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Фрадков отметил, что для реализации этой масштабной задачи банк обладает всеми компетенциями и финансовыми возможностями, развитой региональной сетью и хорошим опытом работы с промышленностью, в том числе с предприятиями ОПК.

Он отметил, что при ориентации на гособоронзаказ банк продолжит активно работать в традиционном для него корпоративном и розничном сегментах.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу будет создан на базе Промсвязьбанка.