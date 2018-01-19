Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики

Танкер Gaselys французской компании Engie с грузом сжиженного природного газа из России, шедший в американский Бостон, развернулся посреди Атлантического океана. Об этом сообщает Bloomberg.

Данные агентства свидетельствуют, что танкер с СПГ развернулся на 180° и направился в испанский порт Альхесирас.

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Как сообщалось на прошлой неделе, на восточном побережье США резко подскочили цены на газ из-за снежного шторма.

В связи с этим было решено доставить из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта «Ямал СПГ» НОВАТЭКа. За доставку взялась компания Engie.