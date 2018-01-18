Банк России попросил Генпрокуратуру проверить сделки Промсвязьбанка

Банк России обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить сделки по продаже акций Промсвязьбанка незадолго до санации. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу регулятора.

«Банк России 25 декабря 2017 года направил обращение в Генеральную прокуратуру России в отношении выявленного факта хищения кредитных досье корпоративных заемщиков ПАО «Промсвязьбанк» на общую сумму задолженности более 100 млрд руб», — заявили в ЦБ.

Реклама

Ранее зампред Банка России Василий Поздышев сообщил, что ЦБ готовит обращения в правоохранительные органы в связи с деятельностью менеджмента Промсвязьбанка.

Как стало известно, временная администрация, введенная в Промсвязьбанк, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд руб.

Промсвязьбанк занимает 9-е место по величине активов среди российских банков и входит в перечень системно значимых кредитных организаций.