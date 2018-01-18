Президент Зимбабве посетит экономический форум в Давосе
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетит Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает Reuters.
Уточняется, что глава государства хочет объявить на форуме, что его страна открыта для бизнеса и все иностранные инвестиции в Зимбабве будут безопасными.
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Он также подчеркнул, что его миссия в Давосе заключается в «изменении мнения о Зимбабве, как об изолированном острове».
Ранее сообщалось, что Мнангагва гарантировал безопасность для иностранных инвестиций в стране.
Он также рассказал о намерении компенсировать убытки фермерам, которые потеряли участки в ходе земельной реформы.