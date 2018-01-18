Келли назвал стоимость стены на границе с Мексикой

Глава аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News заявил, что строительство стены на границе с Мексикой обойдется США примерно в $20 млрд.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп не отказывается от идеи постройки стены и получения на это средств от Мексики. Однако, по словам Келли, деньги на стену могут быть получены не напрямую от мексиканского правительства. В настоящий момент Трамп рассматривает вариант получения денег через НАФТА или оплату виз.

Ранее сообщалось, что Трамп запросил у конгресса $18 млрд на строительство стены.