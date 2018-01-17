Минстрой попросит 5 млрд рублей из бюджета на поддержку малых городов

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что для создания комфортной городской среды в малых городах Минстрой попросит дополнительные 5 млрд руб. из федбюджета. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Увидев результаты 2017 года, мы поняли и с губернаторами это обсуждали, что отдельная поддержка необходима малым городам и историческим поселениям. Мы будем просить порядка 5 млрд руб. из федерального бюджета дополнительно к тем средствам, которые имеются сегодня», — сказал Мень на форуме малых городов в Коломне.

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Он также добавил, что на данный момент прорабатываются варианты решений, которые применимы для исторических поселений федерального уровня и исторических поселений регионального уровня.

Ранее Мень сообщил, что программа создания комфортной городской среды в 2017 году выполнена более чем на 100%.