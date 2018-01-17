Центробанк допустил краткосрочное ослабление курса рубля

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что Центробанк не исключает возможность краткосрочного ослабления курса рубля в ближайшее время. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Волатильность рубля, действительно, может быть и вверх и вниз, рубль у нас плавающий», — отметила Юдаева в кулуарах Гайдаровского форума, отвечая на вопрос журналистов о возможности краткосрочного ослабления курса национальной валюты.

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Она также добавила, что нынешнее укрепление рубля нельзя назвать сильным.

«Во-первых, нынешнее укрепление не очень сильное, во-вторых, цена на нефть ближе к $70, есть факторы, влияющие на рубль», — сказала Юдаева.

По словам Юдаевой, это «может зависеть от разного рода факторов, касающихся как торгового баланса текущего счета, так и счета движения капитала».

В то же время зампред ЦБ не исключила, что инфляция может вернуться к 4% раньше конца 2018 года.

«Мы все время говорим, что есть волатильные факторы инфляции, это может быть немножко раньше, теоретически, немножко позже», — подчеркнула Юдаева.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что текущее укрепление рубля связано с повышением интереса зарубежных инвесторов к ценным бумагам России.