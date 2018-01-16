Минтруд: вопрос об изменении формы внебюджетных фондов не стоит

Замглавы Минтруда Алексей Вовченко заявил в ходе Гайдаровского форума, что изменение формы существования внебюджетных фондов — Пенсионного, Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования — в настоящее время в повестке не стоит. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«На сегодняшний день ни в политической, ни в административной повестке вопросы, связанные с изменениями какой-то организационно-правовой формы фондов не стоит просто-напросто», — сказал Вовченко, отвечая на вопрос, останутся ли ФСС и ФОМС.

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По его словам, стоит задача «работать, совершенствовать свою деятельность».

Ранее сообщалось, что председатель Счетной палаты Татьяна Голикова выдвинула инициативу об объединении внебюджетных фондов в один с особой формой управления — публичной.