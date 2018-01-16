В Минздраве сообщили о снижении тяги россиян к спиртному

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за последние 5-7 лет потребление алкоголя в России снизилось на 80%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы с вами сумели на 80% снизить потребление алкогольных напитков на душу населения. Более чем на 40% нарастить число активно занимающихся спортом», — сказала Скворцова.

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Она также добавила, что за указанный период удалось снизить распространенность курения детей и подростков в три раза.

Ранее сообщалось, что в России на упаковках алкоголя могут появиться устрашающие картинки.