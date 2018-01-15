Сотни тысяч французов потребовали от России вернуть царские долги

Около 400 тыс. граждан Франции обратились с требованием к России вернуть долги, которые были списаны в 1918 году. Об этом сообщает RFI.

Уточняется, что в 1867 году французские инвесторы вложили в российские железнодорожные компании около 15 млрд франков (€53 млрд), которые впоследствии не были возвращены. Потомки инвесторов потребовали от России возмещения ущерба.

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По мнению издания, у французов надежды на погашение российского долга нет, поскольку в 1997 году страны заключили соглашение, исходя из которого Россия выплатила €330 млн за закрытие царского долга.

В прошлом году сообщалось, что Россия погасила последний долг СССР.