Стало известно, когда появится первая пачка сигарет с цифровой маркировкой

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин заявил, что первая пачка сигарет с цифровой маркировкой в рамках эксперимента будет выпущена в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В феврале первая пачка с цифровой маркировкой выйдет с конвейера, в марте к проекту подключится розница, которая будет поставлять информацию о продаже продукции с помощью сканирования меток на онлайн-кассах», — сказал Дубин.

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Он также подчеркнул, что, хотя эксперимент по маркировке стартовал 15 января, участники проекта провели большую подготовительную работу.

Ранее сообщалось, что в России начался эксперимент по маркировке сигарет.