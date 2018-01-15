Топилин сообщил о перечислении средств в регионы для выплат на первенца

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в регионы были перечислены средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«В регионы перечислены средства федерального бюджета на ежемесячные выплаты на первого ребенка. Общий объем средств из федерального бюджета в этом году составит около 21,4 млрд руб. По оценкам регионов, в этом году на выплаты смогут претендовать около 336 тыс. семей, в которых с 1 января 2018 года родится первый ребенок», — сказал Топилин.

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В министерстве уточнили, что ежемесячная выплата при рождении первого ребенка равна величине регионального прожиточного минимума ребенка, установленного за второй квартал года, предшествующего году подачи заявления на ее получение.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат на первого ребенка.