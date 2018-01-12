«Ъ»: представитель «Югры» прокомментировал план оздоровления банка регулятором
Экс-владельцы банка «Югра» планируют продолжить судиться с Центробанком из-за отзыва лицензии и ввода временной администрации. Об этом «Ъ» рассказал представитель экс-акционера кредитной организации Анатолий Верещагин.
«Мы неоднократно говорили и продолжаем утверждать, что Центральный банк нарушал законы в отношении банка «Югра», — убежден он. — Мы выполняли все требования и предписания Центрального банка, тем не менее, ЦБ, вопреки своим внутренним документам, действиям менеджмента банка, выполнению всех требований, нормативов, ввел временную администрацию, а потом отозвал лицензию».
По его словам, план оздоровления «Югры», утвержденный комиссией по банковскому надзору, состоит только из двух пунктов, однако его одобрение позволило ввести временную администрацию. По мнению представителя, она в свою очередь «задним числом занизила активы банка, а это дало формальное основание для отзыва лицензии». «При этом в самом плане оздоровления указывается, что банк стабильно работает, оснований для отзыва лицензии нет», — утверждает Верещагин.
В данный момент экс-владельцы «Югры» и ЦБ судятся в рамках трех разбирательств, отметил Верещагин. «Наша тактика не меняется — мы продолжим отстаивать наши интересы в суде», — заключил он.