Аксаков назвал 90% ICO мошенническими

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что 90% операций по первичному размещению монет (ICO) являются мошенническими. Об этом сообщает RNS.

«Очень много, к сожалению, на этом рынке мошенничеств, злоупотреблений, в том числе, связанных с финансированием всевозможных неблагоугодных, запрещенных законом дел. И поэтому, очевидно, рынок криптовалют, блокчейн как технологию необходимо соответствующим образом легализовать в виде законодательного акта. До 90% ICO это мошеннические, к сожалению, операции», — заявил Аксаков.

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Он также добавил, что 60% ICO организовывают русскоговорящие люди.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин призвал не повторить ситуации с обманутыми дольщиками в отношении криптовалют.